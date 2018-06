E3 2018: un giro per la South Hall, visitiamo gli stand Microsoft, Bethesda e Ubisoft!

Come ogni anno, la redazione di Everyeye vi propone un video tour tra i padiglioni del Convention Center di Los Angeles, visitando (tra gli altri) gli stand ospitati all'E3 2018 da Microsoft, Capcom, Bethesda, Ubisoft e Square Enix.

Anche quest'anno vi portiamo in giro per la South Hall, la grande area del Convention Center dedicata ai padiglioni dei publisher di terze party. Possiamo dare un'occhiata a vari stand allestiti dalle principali compagnie, a partire da quello di Fortnite preparato per l'occasione da Epic Games. Molto spettacolare quello di Bethesda, che in tutta la sua estensione arriva quasi a monopolizzare un angolo della sala, senza dimenticare la presenza di Microsoft, Ubisoft, Square Enix, Capcom e Bandai Namco.

Come è possibile vedere nel filmato, ogni padiglione mira a ricreare le atmosfere dei giochi di punta presentati alla fiera losangelina: se da un lato troviamo la statua di uno spartano per nello spazio dedicato ad Assassin's Creed Odyssey, dall'altra possiamo vedere lo stand ispirato al Vault 76 del nuovo capitolo di Fallout presentato da Bethesda negli ultimi giorni.

Vi piace l'allestimento della South Hall proposto per la nuova edizione dell'E3? Quale stand vi ha colpito maggiormente? Vi lasciamo alla visione del filmato proposto in cima alla notizia.