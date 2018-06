E3 2018: Microsoft annuncia Battletoads con un teaser trailer

Nel corso della conferenza in corso di svolgimento a Los Angeles, Microsoft ha ufficialmente annunciato Battletoads, in arrivo su PC Windows 10 e Xbox One e presentato con un teaser trailer che vi abbiamo riportato in apertura di notizia.

Il storico franchise di Rare tornerà dunque in vita con un nuovo titolo che presenterà la co-op a tre giocatori ed una grafica realizzata in 2.5D. Il gioco, inoltre, sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass e girerà in risoluzione 4K su Xbox One X. Il teaser trailer non mostra sfortunatamente altri dettagli, né rivela la software house attualmente al lavoro sul progetto.

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori dettagli. Continuate a seguirci per le prossime novità sull'E3 2018.