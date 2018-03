E3 2018: Microsoft annuncia data e ora della conferenza Xbox

Microsoft ha annunciato che la conferenzasi terrà domenica 10 giugno alle 21:00, ora italiana (1:00 p.m. PT / 4:00 p.m. ET), lo stesso giorno dell' evento Bethesda , previsto però per le 06:30 PM ora locali, le 03:30 del mattino del giorno successivo in Italia.

Dopo Bethesda, Microsoft è la seconda compagnia ad aver annunciato il briefieng E3 2018, mentre sappiamo che Electronic Arts non parteciperà direttamente alla fiera per concentrarsi sull'evento EA Play.

Nei mesi scorsi, Phil Spencer ha promesso uno show diverso dal solito, senza però rivelare altri dettagli sulla struttura della "nuova" conferenza E3 di Microsoft. Che sia questa l'occasione giusta per scoprirne di più su progetti tanto rumoreggiati come Forza Horizon 4 e il reboot di Fable? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprirlo...