E3 2018: Nioh 2 annunciato durante la conferenza Sony

A seguito del successo del primo capitolo, la serie di Nioh continuerà con un seguito. L'annuncio arriva direttamente dalla conferenza Sony attualmente in svolgimento all'E3 2018 di Los Angeles.

Nioh 2 è stato presentato da Koei-Tecmo con un breve teaser trailer che potete visionare in cima alla notizia. Il filmato non presenta sfortunatamente molti indizi sul gioco in sé, né ci permette di conoscere le piattaforme di riferimento. Basandoci sul primo capitolo, tuttavia, è presumibile che il souls-like arriverà su PC e PlayStation 4. Attendiamo di conoscere inoltre la data di lancio del titolo.

Siete soddisfatti dell'arrivo del sequel di Nioh? Rimanete sulle nostre pagine per conoscere tutte le novità sull'E3 2018 di Sony.