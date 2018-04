E3 2018: Pete Hines promette una line-up variegata da parte di Bethesda

Ci avviciniamo sempre più all'E3 2018, nuova edizione dell'evento più atteso dai fan del mondo videoludico. Nel corso di un'intervista condotta da Dualshockers, Pete Hines, Senior Vice President of Marketing di Bethesda Softworks, ci ha anticipato qualche dettaglio sulla conferenza che la compagnia terrà all'evento losangelino.

"Non posso darvi indizi su ciò che annunceremo né entro quando pubblicheremo questi giochi. Ma vi dirò, abbiamo tanta roba da presentare all'E3. Che la gente lo capisca o meno, questo è un periodo infernale per noi. Siamo nel mezzo di così tanta programmazione e lavoro, ma al contempo sono davvero elettrizzato.

Penso che abbiamo del materiale che piacerà molto. Sarà un mix che spazierà molto, non si tratterà di un solo gioco, o di un solo genere. Ci saranno tante cose in tante aree diverse e - si spera - qualcosa per tutti".

Da notare come, parlando dei preparativi in vista dell'E3, Hines abbia letteralmente dichiarato che, per la compagnia, questo è un periodo da "Hell on Earth": i fan della serie di Doom ricorderanno bene questa frase, facente parte del sottotitolo del secondo capitolo della serie sparatutto. Forse si tratta di una speculazione poco plausibile, ma chissà che Hines non abbia davvero voluto lasciare un piccolo indizio per i fan del brutale tps, tornato alla ribalta grazie all'ottimo reboot uscito su PC, PS4 e Xbox One nel 2016. Voi cosa vi aspettate dell'E3 di Bethesda? Sperate nell'annuncio di The Elder Scrolls 6 o vi aspettate progetti inediti da parte della compagnia?