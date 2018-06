E3 2018: primo Q&A in diretta da Los Angeles venerdì 8 giugno alle 17:00

La redazione di Everyeye è finalmente atterrata in quel di Los Angeles ed è pronta ad assistere alle numerose conferenze che si svolgeranno nei prossimi giorni.

La quiete prima della tempesta, come si suol dire. Il momento giusto per parlare dei rumor che continuano a rincorrersi in questi giorni, dell'aria che tira nella città californiana e soprattutto delle nostre aspettative. Quali giochi verranno presentati? Ci saranno annunci bomba? Alle ore 17:00 di oggi 8 giugno i nostri inviati si riuniranno sul nostro canale Twitch per una nuova sessione Q&A, durante la quale risponderanno a tutti i vostri quesiti. Potete scrivere nel comodo campo dei commenti in calce a questa notizia, oppure intervenendo in diretta. A tal proposito, vi invitiamo caldamente a registrarvi al canale.

Non dimenticate che durante i giorni dell'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovate anche ora e data conferenze E3 2018, così non rischierete di perdervele e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.