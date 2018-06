E3 2018: un primo sguardo ai poster che sovrastano il Convention Center di Los Angeles!

L'E3 di Los Angeles entrerà nel vivo tra pochissime ore, in attesa dell'apertura delle porte del Convention Center vi mostriamo i due poster promozionali che occupano la parte sovrastante l'ingresso della South Hall e della West Hall.

L'ingresso della South Hall ospita un gigantesco cartellone promozionale dedicato a Call of Duty Black Ops 4 mentre la West Hall è sovrastata da Spider-Man per PlayStation 4. Imponente anche il murales dedicato a Fallout 76 che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi.

Per queste e altre foto dall'E3 di Los Angeles potete seguire i profili social dei nostri inviati:

Francesco Fossetti - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Francesco Serino - Facebook

- Facebook Giuseppe Arace - Facebook

- Facebook Tommaso "Todd" Montagnoli - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Alessandro Bruni - Facebook

Vi invitiamo inoltre a seguire la pagina Facebook Everyeye.it per tutte le notizie sugli annunci in tempo reale, video (Anteprime, Tour dello Showfloor ecc) e per non perdere neanche una news della vasta produzione editoriale di Everyeye. Ricordatevi che cliccando su "Segui/Pagina Seguita" e successivamente su "Mostra per Primi" i nostri post verranno mostrati con priorità sulla vostra bacheca Facebook. Everyeye.it è anche su Instagram! Il canale ideale per Storie in diretta, foto e brevi video dallo Showfloor e dalla California.