E3 2018: ritorna il PC Gaming Show, annunciate date e orari

Ormai divenuta presenza fissa alla fiera losangelina, il PC Gaming Show farà ritorno anche quest'anno all'E3 per un un nuovo evento interamente dedicato a software e hardware legati al mondo PC.

Come confermato da PC Gamer, sarà il presentatore Day[9] a condurre l'edizione 2018 del PC Gaming Show, che si terrà l'11 giugno a partire dalle ore 3pm PT (mezzanotte del 12 giugno in Italia). Il tema di quest'anno, sarà quello di lanciare uno sguardo sul "futuro del gaming su PC". L'obiettivo sarà raggiungibile tramite l'esibizione di videogiochi non ancora annunciati e di nuovi hardware.

Fra le compagnie che prenderanno parte all'evento troviamo: Acer, Improbable, Oculus Rift, Tripwire Interactive, Stardock Entertainment, Frontier Developments, Team17, Chance Agency, e Coffee Stain Studios. Altri nomi si aggregheranno a questa lista, e PC Gamer ha promesso di svelare maggiori dettagli al riguardo nel corso delle prossime settimane.

"Siamo soddisfatti di poter tenere un nuovo evento che conceda al gaming su PC lo spazio che merita all'E3", il commento di Tim Clark, Editor in Chief di PC Gamer. "Sin dalla sua nascita, il PC Gaming Show ha avuto il compito di mettere in mostra le potenzialità e la creatività sulla piattaforma, e quest'anno il nostro programma riserva alcuni grandi annunci".

Per consultare il programma completo dell'E3 2018 annunciato fino ad oggi, vi rimandiamo a questo indirizzo.