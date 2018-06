E3 2018: segui la redazione da Los Angeles su Facebook, Instagram, Telegram e Twitch

Ci siamo! L'E3 di Los Angeles inizierà a breve e in queste ore la redazione di Everyeye.it è in trasferta per raggiungere la California. Quale modo migliore per ingannare l'attesa di seguire i profili social del sito e dei nostri inviati?

Seguiteci su Facebook, Telegram, Twitch, Instagram per foto, video e dirette con i dietro le quinte, le colazioni da Los Angeles, le cene al rientro dalla fiera e i momenti di svago, oltre ovviamente a tutte le novità sui giochi che verranno presentati all'E3.

Facebook

Se volete essere sicuri di non perdervi neanche un secondo dell'esperienza E3 potete seguire la redazione in trasferta sui principali social network. Cliccate sul tasto "Segui" dei singoli profili per ricevere tutti gli aggiornamenti e assicurarvi di non perdere neanche un post:

Francesco Fossetti - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Francesco Serino - Facebook

- Facebook Giuseppe Arace - Facebook

- Facebook Tommaso "Todd" Montagnoli - Facebook/Instagram

- Facebook/Instagram Alessandro Bruni - Facebook

Vi invitiamo inoltre a seguire la pagina Facebook Everyeye.it per tutte le notizie sugli annunci in tempo reale, video (Anteprime, Tour dello Showfloor ecc) e per non perdere neanche una news della vasta produzione editoriale di Everyeye. Ricordatevi che cliccando su "Segui/Pagina Seguita" e successivamente su "Mostra per Primi" i nostri post verranno mostrati con priorità sulla vostra bacheca Facebook.

Instagram

Everyeye.it è anche su Instagram! Il canale ideale per Storie in diretta, foto e brevi video dallo Showfloor e dalla California. Seguiteci!



Twitch

Vi ricordiamo che quest'anno tutte le dirette dall'E3 (Q&A e Conferenze) saranno trasmesse esclusivamente su Twitch. Dall'8 al 15 giugno, tutti i giorni LIVE alle 17:00 per una sessione di Q&A, inoltre commenteremo in diretta tutte le conferenze E3 208: Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Square-Enix, Ubisoft, PC Gaming Show, Sony e Nintendo.

Telegram

Iscrivetevi al nostro canale Telegram per gli aggiornamenti sulle notizie e gli articoli pubblicati sulle pagine di Everyeye.it nei giorni della fiera.

Vi aspettiamo, per vivere l'E3 a 360 gradi sulle pagine e sui canali social di Everyeye.it!