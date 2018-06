In vista dell'E3 2018, Sony farà un annuncio ogni pomeriggio alle 17:00 dal 6 al 10 giugno

Attraverso le pagine del Blog Ufficiale, Sony ha annunciato che, in preparazione dell'E3 2018, farà un annuncio ogni pomeriggio alle ore 17:00, dal 6 al 10 giugno.

Son talmente tanti gli annunci che ha in serbo per i giocatori, che la compagnia giapponese ha deciso di cominciare in anticipo. A quanto pare, verrà svelata la data d'uscita di un titolo in sviluppo presso i Worldwide Studios: secondo voi di quale si tratterà? Non resteranno delusi nemmeno i possessori di PlayStation VR, per i quali ci sono ben 3 annunci in serbo. A seguire trovate il programma completo riferito ai prossimi giorni.

Mercoledì 6 giugno alle 17:00 - annuncio di nuovo gioco per PS4 con supporto a PS VR

- annuncio di nuovo gioco per PS4 con supporto a PS VR Giovedì 7 giugno alle 17:00 - data di uscita di un titolo dei Worldwide Studios

- data di uscita di un titolo dei Worldwide Studios Venerdì 8 giugno alle 17:00 - annuncio di nuovo gioco per PS4

- annuncio di nuovo gioco per PS4 Sabato 9 giugno alle 17:00 - annuncio di nuovo gioco per PS VR

- annuncio di nuovo gioco per PS VR Domenica 10 giugno alle 17:00 - approfondimento di un gioco molto atteso in arrivo su PS VR

Restate sintonizzati su queste pagine, vi terremo costantemente aggiornati! Il piatto forte verrà invece servito all'E3 2018, durante la conferenza Sony