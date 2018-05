E3 2018: svelata la mappa dello show floor, grandi spazi per Sony e Nintendo

Sul sito ufficiale dell'E3 2018 sono state pubblicate le piantine del Los Angeles Convention Center che ospiterà la fiera videoludica più attesa dell'anno. Su di esse non sono presenti etichette o indicazioni sugli espositori, ma l'utente di ResetEra Rösti ha utilizzato una lista ufficiale dei partecipanti per creare delle mappe dettagliate.

Sony e Nintendo occuperanno le aree più estese dello show floor. Le due compagnie giapponesi saranno fianco a fianco nella West Exhibit Hall, dove sarà possibile trovare anche Atlus, SEGA, Focus Home Interactive, Starbreeze, Bigben Interactive e GungHo Online Entertainment.

Nella South Exhibit Hall ci saranno altri grossi publisher del calibro di Bethesda, Ubisoft, Activision, Square Enix, Warner Bros. Interactive Entertainment, Capcom, Epic Games, Take-Two e Bandai Namco Entertainment. Come potete notare, non c'è traccia di Microsoft, se escludiamo una piccola area occupata dal team di Mixer, la sua piattaforma di streaming proprietaria. Non si tratta di un errore, la casa di Redmond occuperà l'intero Microsoft Theatre sull'altro lato della strada.

Per ulteriori dettagli vi consigliamo di consultare le mappe che trovate nella galleria in calce a questa notizia. L'E3 2018 aprirà i battenti il 12 giugno, ma le conferenze si svolgeranno nei giorni immediatamente precedenti. Ad aprire le danze sarà Electronic Arts con l'EA Play 2018 il 9 giugno alle 20:00 (ora italiana). Seguiranno Microsoft, Bethesda, Ubisoft e Nintendo nei giorni successivi, secondo questo calendario. Sony non ha ancora annunciato la data e l'ora in cui si svolgerà il suo media briefing.