E3 2018: trapela la presunta lista dei titoli che verranno mostrati da Microsoft (rumor)

Mancano ancora due mesi all'inzio dell'E3 2018 ma la curiosità, come capita sempre quando ci si avvicina ad eventi di tale portata, è già alle stelle. Nelle scorse ore, intanto, è spuntata su 4chan una lista con i titoli che verranno mostrati durante la conferenza Microsoft, assolutamente non ufficiale.

Secondo quanto riferito dalla fonte, la conferenza Microsoft durerà 2 ore e sarà ricca di titoli sia first che third party, come potete leggere voi stessi nella lista che riportiamo sotto.

Giochi in uscita nel 2018

Forza Horizon 4 : [4K, 30 FPS, Giappone, Xbox Gamepass, Gameplay Trailer Demo, autunno 2018]

: [4K, 30 FPS, Giappone, Xbox Gamepass, Gameplay Trailer Demo, autunno 2018] Starfield : [Gameplay Demo, Open World sci-fi RPG, 2018]

: [Gameplay Demo, Open World sci-fi RPG, 2018] ScreamRide 2 [Xbox Game Pass, Gameplay Trailer, 2018]

[Xbox Game Pass, Gameplay Trailer, 2018] Crackdown 3 : [Xbox Game Pass, Gameplay Trailer, Beta Multiplayer, 2018]

: [Xbox Game Pass, Gameplay Trailer, Beta Multiplayer, 2018] Shadow of the Tomb Raider : [Accordo di marketing, Gameplay Demo, Xbox Game Pass, Autunno 2018]

: [Accordo di marketing, Gameplay Demo, Xbox Game Pass, Autunno 2018] Sea of ​​Thieves : [Nuovi contenuti, Trailer, Xbox Game Pass, autunno 2018]

: [Nuovi contenuti, Trailer, Xbox Game Pass, autunno 2018] Ashen : [Gameplay Trailer, 2018]

: [Gameplay Trailer, 2018] The Last Night : [Gameplay Trailer, Xbox Game Pass, 2018]

: [Gameplay Trailer, Xbox Game Pass, 2018] Below : [Xbox Game Pass, Gameplay Trailer, 2018

: [Xbox Game Pass, Gameplay Trailer, 2018 Madden : [Gameplay Trailer, autunno 2018]

: [Gameplay Trailer, autunno 2018] Minecraft : [Content Update, autunno 2018]

: [Content Update, autunno 2018] Battlefield V : [Marketing, Gameplay Trailer, autunno 2018]

: [Marketing, Gameplay Trailer, autunno 2018] Metro Exodus : [Marketing, Gameplay Demo, 2018]

: [Marketing, Gameplay Demo, 2018] Banjo-Kazooie Anniversary: ​​[Gameplay Trailer, Xbox Game Pass, autunno 2018]

Giochi in uscita nel 2019



Borderlands 3 : [2019. primavera, Xbox Game Pass, Marketing, Gameplay Trailer]

: [2019. primavera, Xbox Game Pass, Marketing, Gameplay Trailer] Ori and the Will of the Wisps : [2019, primavera, Xbox Game Pass, Gameplay Trailer]

: [2019, primavera, Xbox Game Pass, Gameplay Trailer] Electric Madness : [Racing Game, 2019, primavera, Xbox Game Pass, Gameplay Trailer]

: [Racing Game, 2019, primavera, Xbox Game Pass, Gameplay Trailer] Splinter Cell : [Reboot, Open-World, prima su Xbox One, autunno 2019]

: [Reboot, Open-World, prima su Xbox One, autunno 2019] Anthem : [Marketing, Gameplay Demo, autunno 2019]

: [Marketing, Gameplay Demo, autunno 2019] Halo: Genesis [Reboot, Split Screen, Warzone 2.0, Beta multiplayer 2018, Teaser Trailer, autunno 2019]

[Reboot, Split Screen, Warzone 2.0, Beta multiplayer 2018, Teaser Trailer, autunno 2019] Cyberpunk 2077 : [Teaser Trailer, 2019/2020]

: [Teaser Trailer, 2019/2020] Joanna Dark: [TPS Game, Teaser Trailer, 2019]

In aggiunta a ciò, Microsoft dovrebbe presentare un nuovo Xbox Elite Controller, un nuovo sistema degli achievement, e nuove colorazioni per Xbox One X. Non verranno invece mostrati Halo Wars 3, e i nuovi Fable e Gears of War. Precisiamo, ancora una volta, che nulla di quanto riferito è stato confermato in via ufficiale e che non c'è alcuna certezza sull'affidabilità della fonte.

Tuttavia, può rappresentare un interessante spunto di discussione. Molti di quei titoli già li conosciamo, e le probabilità che si facciamo vedere durante la conferenza di Microsoft non sono poi così remote. A destare molta curiosità ci pensano tuttavia il presunto reboot Halo: Genesis, Starfield di Bethesda e il nuovo Splinter Cell, che uscirebbe prima su Xbox One. Degna di nota anche la presenza di Joanna Dark, che potrebbe avere qualcosa a che fare con Perfect Dark (argomento di cui si è già chiacchierato), ed Electric Madness, di cui non sappiamo niente. Voi cosa ne pensate al riguardo?