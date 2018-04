E3 2018: tutti i giochi presenti alla fiera di Los Angeles

Mancano ancora due mesi, ma siamo sicuri che già non state più nella pelle. Dal 12 al 14 giugno 2018 si svolgerà al Convention Center di Los Angeles l'Electronic Entertainment Expo. Per gli amici, molto semplicemente, l'E3 2018!

Quali giochi faranno bella mostra di sé all'evento? Davvero difficile dirlo, dal momento che non mancheranno le sorprese. Tuttavia, abbiamo provato a stilare una lista con tutti i titoli che saranno sicuramente presenti (sul palco oppure in formato giocabile) e quelli papabili.

Giochi E3 2018 (confermati)

Nell'ambito dell'EA Play, Electronic Arts toglierà finalmente i veli al nuovo Battlefield, ancora privo di un titolo ufficiale. Secondo i rumor più recenti, sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Spazio anche a Tom Clancy's The Division 2, nuovo titolo di Ubisoft recentemente annunciato e di cui sappiamo davvero ben poco. Sony invece sarà presente con uno dei fiori all'occhiello del proprio catalogo, The Last of Us Part 2. Chissà, la casa giapponese potrebbe anche avere qualche sorpresa in serbo per i giocatori PlayStation. All'E3 2018 avremo l'opportunità di vedere in azione alcuni dei protagonisti della prossima stagione autunnale, come Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider e Call of Duty: Black Ops 4. Confermato recentemente anche Forza Horizon 4.

The Last of Us Part II (PS4)

Anthem (PS4, Xbox One, PC)

FIFA 19 (PS4, Xbox One, PC, Switch?)

Madden NFL 19 (PS4, Xbox One)

Battlefield 2018 (titolo da annunciare) (PS4, Xbox One, PC)

Tom Clancy's The Division 2 (PS4, Xbox One, PC)

Super Smash Bros. (Nintendo Switch)

Spider-Man (PS4)

Forza Horizon 4 (Xbox One, PC)

Shadow of the Tomb Raider (PC, PS4, Xbox One)

Call of Duty Black Ops 4 (PC, PS4, Xbox One)

Fortnite (PS4, Xbox One, PC, iOS)

Giochi E3 2018 (non confermati)

Questi invece sono i titoli che, secondo noi, potrebbero essere presenti alla fiera losangelina. Nessuno di essi è stato confermato dai diretti interessati. Borderlands 3, tanto per cominciare, non è mai stato annunciato in via ufficiale, ma Gearbox ha fatto riferimento ad esso più e più volte. CD Projekt RED ha confermato che sarà presente all'E3, ma non ha detto con quale gioco: è molto probabile che si tratti di Cyberpunk 2077. Kingdom Hearts 3 è ufficialmente previsto per quest'anno, ma Square Enix non ha ancora annunciato la dato d'uscita. Il palco dell'E3 potrebbe essere l'occasione giusto per farlo. In lista non troverete Red Dead Redemption 2: non è un errore, Rockstar solitamente non partecipa all'evento.



Borderlands 3 (PC, PS4, Xbox One)

Crackdown 3 (PC, Xbox One)

Cyberpunk 2077 (PC, PS4, Xbox One)

Days Gone (PS4)

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One)

Metroid Prime 4 (Nintendo Switch)

Pokemon (Nintendo Switch)

Plants vs Zombies: Garden Warfare 3 (?)

Octopath Traveler (Nintendo Switch)

Shenmue 3 (PS4, PC)

WWE 2K19 (?)

Yoshi (Nintendo Switch)

Segnaliamo che aggiorneremo costantemente le liste sopra riportate. Con l'avvicinarsi dell'evento potrebbero cambiare molte cose e, soprattutto, potrebbero aggiungersi tanti nuovi titoli. Restate sintonizzati su queste pagine. Vi ricordiamo che durante l' E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi.