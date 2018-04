E3 2018: Ubisoft annuncia data e orario della sua conferenza

Nella giornata di oggi, Ubisoft ha annunciato data e orario della conferenza che la compagnia francese terrà in occasione dell'annuale edizione dell'Electronic Entertainment Expo (E3) di Los Angeles.

La conferenza Ubisoft avrà luogo lunedì 11 giugno alle ore 22:00 italiane presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles, dove la compagnia ha del resto tenuto le sue ultime conferenze E3 dal 2014. L'annuncio, che è stato accompagnato da una gif pubblicata su Twitter che trovate in calce all'articolo, non aggiunge sfortunatamente alcun dettaglio su ciò che Ubisoft sta tenendo in serbo per l'occasione. Ci viene tuttavia consigliato di rimanere sintonizzati per nuovi dettagli che saranno diffusi prossimamente.

Come ogni anno, la conferenza di Ubisoft è tra le più attese dai giocatori. Con la presenza di Tom Clancy's: The Division 2 già confermata, molti si aspettano l'annuncio di Watch Dogs 3, ma tanta è anche la voglia di tornare ad osservare in azione l'ambizioso Beyond Good & Evil 2. Un nuovo capitolo della serie di Assassin's Creed pare invece abbastanza improbabile, dal momento che la casa francese pare abbia intrapreso un percorso lavorativo differente rispetto al recente passato, con la conseguenza di non pubblicare più annualmente un nuovo episodio della saga. Molto probabile, infine, l'arrivo di nuove IP, come da sempre ci ha abituato lo studio francese per ogni sua conferenza losangelina.