Ubisoft presenta la line-up ufficiale dell'E3 2018; non mancheranno sorprese

Con la prossima edizione dell'E3 che ormai si avvicina a grandi passi, Ubisoft ha pubblicato un video in cui ci viene presentata la line-up dei titoli che vedremo in occasione della fiera videoludica più importante dell'anno.

Dopo un breve riassunto della conferenza del 2017, Ubisoft ci conferma tramite un curioso dialogo con l'assistente personale SAM che quest'anno saranno presenti alcune delle produzione più importanti della compagnia, come Beyond Good & Evil 2, For Honor, Rainbow Six Siege, Tom Clancy's The Division 2 e Skull & Bones, ma anche altri progetti minori dei quali si erano perse le tracce da mesi, come Transference: Enter the Home of a Mind e Starlink Battle for Atlas: il primo è un thriller psicologico per dispositivi VR sviluppato in collaborazione con SpectreVision, studio cinematografico fondato da Elijah Wood, mentre il secondo è un action-adventure spaziale open world che grazie alla Smart Building Technology consentirà ai giocatori di assemblare e personalizzare navicelle spaziali nel mondo reale che compariranno automaticamente in-game.

Ovviamente non si tratta della line-up completa, Ubisoft ha infatti in serbo alcune sorprese per noi. Di cosa potrebbe trattarsi? Da tempo si parla di un eventuale annuncio di un nuovo Splinter Cell, ipotesi avallata dall'arrivo di Sam Fisher in Ghost Recon Wildlands e dal famoso leak dei Walmart Canada, altri invece pensano a Watch Dogs 3. L'appuntamento è fissato alle 22:00 dell'11 giugno.