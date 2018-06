E3 2018: ultimo Q&A in diretta da Los Angeles oggi alle 17:00. Quale destino per Clippy?

È stata una settimana incredibilmente intensa, ma i nostri inviati sono sopravvissuti. Hanno visto e provato innumerevoli, giochi ma prima di tornare a casa saranno in diretta per l'ultimo Q&A da Los Angeles!

A partire dalle ore 17:00 di oggi 15 giugno, la redazione al gran completo vi aspetterà sul nostro canale Twitch per fare il punto sulla situazione, per i saluti finali e ovviamente per scoprire il destino di Clippy, il simpatico peluche che ha accompagnato la nostra trasferta in California. Potete scrivere le vostre domande nei commenti in fondo oppure intervenire direttamente in live.

Durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.