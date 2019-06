E3 2019: l'83% dei giochi presentati mostra scene o meccaniche violente

Secondo uno studio realizzato da GamesIndustry, solamente il 17% dei giochi mostrati all'E3 di Los Angeles non presentano meccaniche o scene violente mentre il restante 83% rientra in questa categoria.

Secondo lo studio, alla fiera americana sono stati presentati 239 videogiochi, 41 senza alcun riferimento alla violenza, dei quali solamente il 7% (ovvero 17 giochi) pubblicato da un "Major Publisher" mentre gli altri legati ai programmi ID@Xbox e Square Enix Collective.

GamesIndustry sottolinea come "la maggior parte dei moderni videogiochi sia incentrata su meccaniche come il combattimento e l'uccisione", senza per questo voler fare polemica ma con l'obiettivo di evidenziare una scarsa creatività da parte di publisher e sviluppatori, sempre più in crisi di idee e pronti a soddisfare un pubblico che, evidentemente, tende a chiedere prodotti di questo tipo con sempre maggior frequenza.

C'è da dire che i criteri utilizzati per lo studio non sono troppo chiari, in quanto anche Luigi's Mansion 3 è stato inserito nella categoria giochi violenti per la possibilità di "sbattere" i fantasmi catturati. GamesIndustry chiude la sua ricerca lodando Electronic Arts per l'equilibrio della lineup (grazie ai numerosi titoli sportivi) e bacchettando Square Enix, che ha presentato solamente un gioco minore (finanziato tramite il programma Square Enix Collective) privo di meccaniche violente.