E3 2019: sarà annunciato un nuovo gioco RARE di Conker o Banjo Kazooie?

Manca poco meno di un mese all'apertura dell'E3 2019 e in rete, logicamente, si moltiplicano le voci di corridoio e le previsioni sugli annunci che potrebbero essere fatti durante la fiera di Los Angeles. Gli ultimi rumor riguardano due storiche proprietà intellettuali di RARE, ovvero Conker e Banjo-Kazooie.

La sempre attenta community del forum di ResetEra ha infatti scoperto che i canali social di First 4 Figures hanno riferito ai propri clienti di aver ricevuto un invito da Microsoft per partecipare alla conferenza E3 2019 di metà giugno. L'azienda specializzata nella creazione di oggetti collezionabili a tema videoludico ha collaborato di recente con il colosso videoludico statunitense, e più precisamente con i dirigenti della sussidiaria inglese di RARE, per realizzare due splendide statuette di Banjo Kazooie e Conker.

La presenza dei rappresentanti di First 4 Figures durante la manifestazione losangelina, di conseguenza, ha indotto molti appassionati a ritenere più che probabile l'annuncio di un nuovo capitolo delle epopee platform adventure di Banjo Kazooie o di Conker nel corso dello show californiano.

La conferenza E3 2019 di Microsoft si terrà alle ore 22:00 di domenica 9 giugno, ma se queste indiscrezioni risultassero veritiere potremmo saperne qualcosa di più sul nuovo videogioco di RARE già nel periodo che precederà l'apertura della fiera di Los Angeles. Di recente, gli autori britannici di RARE si sono resi protagonisti del rinnovato successo di Sea of Thieves grazie alla pubblicazione dell'Anniversary Update, un aggiornamento gratuito che ha stravolto (in meglio!) l'esperienza free roaming del loro sandbox piratesco per PC Windows 10 e Xbox One.