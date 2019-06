E3 2019 Best of the Show: i migliori giochi della fiera di Los Angeles in video

Un'altra edizione dell'E3 è giunta al termine, per cui è arrivato il momento di tirare le somme. Quali sono stati i migliori giochi della fiera? Parola ai nostri inviati!

Nel video speciale che trovate in cima a questa notizia, Francesco Fossetti, Marco Mottura, Tommaso Montagnoli, Alessandro Bruni e Giuseppe Arace ci parlano dei 10 migliori giochi visti e provati a Los Angeles, ai quali hanno assegnato gli ambiti premi Best of the Show. Todd è rimasto particolarmente affascinato da The Outer Worlds e Dying Light 2, mentre Giuseppe è stato ammaliato da Cyberpunk 2077, nonostante i difetti del sistema di combattimento di cui vi abbiamo parlato in sede d'anteprima. C'è anche una sorpresa, quel Journey to the Savage Planet particolarmente apprezzato da Marco.

E gli altri giochi? Per scoprirli, vi invitiamo a guardare il video! Al termine, ovviamente, non sono mancati neppure i saluti e i ringraziamenti a voi, la nostra eccezionale community, che ci avete seguito con costanza ed entusiasmo durante questa lunga trasferita californiana! È merito vostro se i nostri inviati hanno i capelli viola e le barbe rosse!

Adesso la palla passa a voi. Secondo la vostra opinione, quali sono stati i migliori giochi dell'E3 2019? Fatecelo sapere nei commenti oppure rispondente al nostro sondaggio!