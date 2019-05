Niente E3 2019 per Beyond Good & Evil 2: livestream in arrivo il 5 giugno

Dopo l'assenza di Need For Speed dall'E3 2019, anche Beyond Good & Evil 2 si allontana dalla kermesse videoludica di Los Angeles. A confermarlo sono gli stessi autori di Ubisoft capitanati da Michel Ancel con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dell'ambiziosa avventura sci-fi con protagonista Jade.

In funzione dell'assenza di BGE2 dall'E3, la prossima puntata del consueto appuntamento in live streaming dello Space Monkey Report darà modo agli appassionati di approfondire la conoscenza del titolo, magari attraverso la pubblicazione di nuove scene di gioco e informazioni sull'esperienza ruolistica da vivere facendo la spola tra i pianeti del Sistema 3.

Il prossimo livestreaming partirà alle ore 18:00 di mercoledì 5 giugno e potrà essere ammirato sui canali Twitch, YouTube e Facebook di Ubisoft. Stando a quanto spiegato dagli autori al seguito di Ancel, dietro alla decisione di saltare l'importante appuntamento mediatico con l'E3 2019 c'è la volontà di lavorare sul progetto "perché impegnati su fasi essenziali dello sviluppo del gioco".

Anche in virtù di questa scelta, le probabilità del lancio di Beyond Good & Evil 2 entro la fine del 2019 su PC, PS4 e Xbox One sembrano ridursi a un lumicino. Mentre attendiamo di partire verso il centro intergalattico coloniale e commerciale della Via Lattea del ventiquattresimo secolo, vi lasciamo in compagnia di Giuseppe Arace e della sua anteprima di Beyond Good & Evil 2.