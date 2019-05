E3 2019: la conferenza Microsoft su Xbox One e next-gen durerà due ore?

Diversi frequentatori brasiliani del forum videoludico di ResetEra riferiscono di aver ricevuto una email dalla locale branca di Microsoft. Nel messaggio, i canali social della casa di Redmond svelano della durata della conferenza che la divisione Xbox terrà in occasione dell'apertura dell'E3 2019.

Secondo quanto riferito dagli utenti brasiliani che hanno condiviso in rete questa "comunicazione di servizio" da parte di Microsoft, lo show Xbox avrà luogo domenica 8 giugno dalle ore 17:00 alle 19:00 del principale fuso orario del Paese sudamericano.

Se il messaggio in questione risultasse veritiero, la conferenza Microsoft dell'E3 2019 dovrebbe perciò avere una durata di due ore, ossia dalle 22:00 italiane della sera dell'8 giugno fino alla mezzanotte. Come giustamente sottolineato dalla community di ResetEra, nel corso degli ultimi anni l'orario degli show del colosso statunitense si è progressivamente allungato, con una durata totale di 90 minuti durante l'E3 2016, di 95 minuti nel 2017 e di 104 minuti nella passata edizione dell'Electronic Entertainment Expo.

Una conferenza di 120 minuti, in effetti, offrirebbe a Microsoft l'opportunità di svelare tutti i nuovi videogiochi in arrivo su Xbox One nel corso dei prossimi mesi e aprire una finestra sulla next-gen per illustrare con dovizia di particolari le specifiche di Xbox Scarlett e i piani per la nuova console verdecrociata, dando così credito al recente leak con tutti gli annunci di Microsoft per l'E3 2019. Sempre durante lo show Xbox dell'8 giugno dovremmo poter assistere a un nuovo gameplay trailer di Cyberpunk 2077 e alle prime scene di gioco di Halo Infinite.