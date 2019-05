E3 2019: tutte le conferenze, rumor, previsioni, date e orari in video

Il nostro Francesco Fossetti ci racconta tutti i dettagli del prossimo E3, proponendo qualche speculazione ed elencandoci tutti gli orari delle conferenze Xbox, Bethesda, AMD, Ubisoft, Square Enix, Nintendo e del PC Gaming Show...

Proviamo così a riassumere in video tutte le indiscrezioni che ci hanno accompagnati in queste convulse giornate di attesa per l'apertura dell'E3 2019, pur sapendo che da qui all'inizio della fiera videoludica di Los Angeles avremo modo di raccogliere tantissimi nuovi rumor dalle fonti più disparate.

Tra voci di corridoio legate a PS5, al misterioso Project Rune sviluppato a From Software e George Martin e leak dello show Microsoft che preludono all'annuncio delle specifiche di Xbox Scarlett e alle primissime scene di gioco del nuovo Fable e di Halo Infinite, la nuova edizione dell'Electronic Entertainment Expo promette di essere una delle più sorprendenti degli ultimi anni, come d'altronde è già accaduto in passato durante il delicato periodo attraversato dai principali protagonisti dell'industria videoludica nel passaggio tra una generazione e l'altra.

Prima di lasciarvi in compagnia di Francesco Fossetti e delle sue considerazioni sull'E3 losangelino, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye.it potrete seguire l'intero evento attraverso articoli di approfondimento, news e video speciali che ci accompagneranno per tutta la durata della fiera videoludica californiana. A tal proposito, eccovi la lista con tutte le date e orari delle conferenze E3 2019.