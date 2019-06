L'E3 2019 conquista Internet! Tra i meme, protagonisti Keanu Reeves, Banjo-Kazooie, Bowser

L'E3 2019 ha portato con sé numerose novità di natura videoludica ed ospiti assolutamente d'eccezione: alcuni elementi in particolare hanno catturato l'attenzione del pubblico su Internet, che non ha mancato di commentarli con ironia!

Tra i protagonisti assoluti, lo immaginerete, troviamo Keanu Reeves: il noto attore è infatti apparso a sorpresa sul palco della conferenza Microsoft per annunciare al pubblico la data di uscita di Cyberpunk 2077, all'interno del quale presterà le proprie fattezze ad un personaggio. Il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo dal pubblico ed è ormai divenuto virale lo scambio di battute tra Reeves ed il fan che lo ha incitato urlandogli "You're breathtaking" - "Sei Mozzafiato". La community non ha saputo resistere alla tentazione e ben presto l'attore si è ritrovato protagonista di un'innumerevole quantità di meme: potete visionarne in calce una piccola porzione. Un utente in particolare si è inoltre divertito ad immaginare Reeves all'interno di un altro titolo di CD Projekt Red: The Witcher 3. Qui veste i panni di Geralt, immortalato in una delle immagini di gioco più conosciute, in cui lo strigo si rilassa concedendosi un bagno ristoratore. In questa situazione, il nostro Reeves non può che affermare..."You're Bathtaking!".

A rubare la scena sul palco dell'E3 si sono inoltre susseguite altre due figure d'eccezione. Nel corso della conferenza Ubisoft è infatti apparso sul palco l'attore Jon Bernthal, che ha offerto ulteriori dettagli sul personaggio di cui vestirà i panni all'interno di Ghost Recon: Breakpoint. Ad accompagnarlo sul palco, decisamente a sorpresa, è stato "Bam Bam", suo fedele compagno a quattro zampe! La tenerezza dell'ospite ha colpito diversi spettatori e c'è chi si è divertito ad immaginarlo come new entry in Super Smash Bros Ultimate, accompagnato da un'altra figura che ha immediatamente conquistato le simpatie dell'intero pubblico dell'E3: la sviluppatrice Ikumi Nakamura, apparsa sul palco di Bethesda per presentare GhostWire Tokyo, nuovo progetto di Shinji Mikami.

Infine, immancabili anche i riferimenti al Nintendo Direct E3. La Casa di Kyoto si è infatti divertita a disseminare alcune gag all'interno della trasmissione: prima fra tutte la clip di presentazione del nuovo presidente di Nintendo America, Doug Bowser! Accolto con grande calore dal pubblico anche l'annuncio dell'esordio di Banjo-Kazooie in Super Smash Bros Ultimate. Nella community, c'è chi si è sbizzarrito, sostituendo i volti dei due personaggi a quelli di Han Solo e Chewbecca in una celebre scena di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Menzione finale per CD Projekt Red, che su Twitter ha accompagnato la conferma dell'arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch con l'acclamato hashtag...#Switcher!



Qual è stato il vostro momento preferito dell'E3 2019? Avete avvistato altri meme che hanno voluto evidenziarlo con simpatia?