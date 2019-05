All'E3 2019 ci saranno anche i creatori dei Simpson: nuovo gioco in vista?

Il programma dell'E3 Coliseum si fa sempre più interessante. L'organizzazione della fiera losangelina ci ha appena fatto sapere che durante l'evento saliranno sul Main Stage anche i produttori e gli scrittori dei Simpson!

Cosa ci fanno i creatori di una delle serie televisive più iconiche della storia ad una manifestazione videoludica? Come facilmente immaginabile, l'immaginazione dei fan ha già cominciato a volare alto: che stia per essere annunciato un nuovo titolo dedicato alle peripezie della sgangherata famiglia? I Simpson non si fanno vedere in un videogioco per console tradizionali da un bel po' di tempo ormai, pertanto i tempi ci sembrano più che maturi per un ritorno in grande stile. A giudicare dai commenti dei fan, in cima alla lista dei desideri sembra esserci Hit & Run 2... Non è escluso, in ogni caso, che possa esserci in programma un nuovo titolo mobile, oppure tutt'altro. Lo scopriremo alle ore 03:00 di mercoledì 12 giugno, quando saliranno sul palco i creatori della serie televisiva.

L'E3 Coliseum, per chi non lo sapesse, è un format realizzato con la collaborazione del giornalista e conduttore Geoff Keighley. Dall'11 al 13 giugno intratterrà i videogiocatori dal palco principale dell'E3 2019 con approfondimenti e interviste agli addetti ai lavori. Tra gli altri titoli confermati figurano anche Cyberpunk 2077 e il nuovo Call of Duty. Le attese conferenze dei publisher si svolgeranno invece nei giorni immediatamente precedenti: le danze verranno aperte alle ore 22:00 di domenica 9 giugno con il media briefing di Microsoft.