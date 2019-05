E3 2019: Cyberpunk 2077 e CD Projekt tra i protagonisti dell'E3 Coliseum

L'organizzazione dell'E3 2019 ci ha fatto sapere che tra gli ospiti della dell'E3 Coliseum di Geoff Keighley ci sarà anche Marcin Iwiński di CD Projekt RED.

Il CEO interverrà durante la trasmissione per discutere del passato, del presente e del futuro della compagnia polacca: durante la chiacchierata, ovviamente, si parlerà anche di Cyberpunk 2077, atteso titolo attualmente in via di sviluppo. Per chi non lo sapesse, l'E3 Coliseum è un format realizzato con la collaborazione del giornalista e conduttore Geoff Keighley che, dal palco principale dell'E3 2019, intratterrà i videogiocatori con approfondimenti e interviste per tutta la durata della fiera, ovvero dall'11 al 13 giugno. Tra gli altri giochi sicuramente presenti all'E3 Coliseum figura anche il nuovo Call of Duty.

Le conferenze dei principali publisher si svolgeranno invece nei giorni immediatamente precedenti: secondo alcuni insistenti rumor, Cyberpunk 2077 sarà tra i protagonisti del media briefing di Microsoft, che prenderà il via alle 22:00 di domenica 9 giugno. Potrebbe persino essere svelata la data d'uscita!