E3 2019: Cydonia e Chiara di Pokémon Millennium assieme alla redazione di Everyeye!

Tra pochissimi giorni, i nostri prodi redattori partiranno alla volta di Los Angeles per presenziare all'E3 2019, la fiera videoludica più attesa dell'anno. Quest'oggi, siamo lieti di annunciare che anche Cydonia e Chiara di Pokémon Millennium faranno parte della spedizione di Everyeye!

I due, tra i più grandi esperti di Pokémon in Italia, parteciperanno alle nostre trasmissioni in diretta dalla città californiana e ai video che registreremo sul posto. Assieme a loro, in ogni caso, non parleremo solamente dei simpatici mostriciattoli e di Pokémon Spada e Scudo, attesi per la fine dell'anno, ma anche degli altri giochi per Switch, sia first sia third party, che verranno annunciati durante il Nintendo Direct E3 2019 (fissato per le ore 18:00 di martedì 11 giugno).

Ora avete un altro valido motivo (come se non ce ne fossero già abbastanza!) per seguire l'E3 2019 assieme alla redazione e al team di Everyeye! Cogliamo l'occasione per ricordarvi che i Q&A andranno in onda tutti i giorni - dal 6 al 13 giugno - alle ore 17:00. Per l'intera durata della permanenza a Los Angeles, inoltre, aggiorneremo il canale Telegram ed i nostri profili Facebook e Instagram con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi visti e provati, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città, per farvi vivere l'evento videoludico più atteso dell'anno a 360°. Volendo, potete anche iniziare a seguire i profili social dei nostri inviati: Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Marco Mottura.