E3 2019: date e orari di tutte le conferenze della fiera di Los Angeles

E3 2019 si terrà a Los Angeles dall'11 al 14 giugno ma come da copione il weekend precedente sarà dedicato alle conferenze di publisher e hardware house, con alcune importanti cambiamenti e grandi assenze rispetto agli anni scorsi. Vediamo date e orari italiani degli appuntamenti confermati per l'Electronic Entertainment Expo 2019.

Come saprete se leggete abitualmente queste pagine, Sony salterà l'E3, la decisione è stata annunciata lo scorso mese di settembre ed è stata accolta con stupire dalla stampa e dal pubblico. Sony non parteciperà alla fiera di Los Angeles e non terrà eventi nei giorni immediatamente precedenti o successivi, dunque non vedremo PlayStation 5, in compenso i rumor sui nuovi giochi dell'E3 2019 non mancano...

Electronic Arts terrà invece l'evento EA Play 2019 dal 7 al 9 giugno per mostrare la sua lineup autunno/inverno, la compagnia non ha però previsto conferenze in streaming di alcun tipo, interrompendo così una tradizione che durava ormai da moltissimi anni.

Nel momento in cui scriviamo le uniche conferenze E3 2019 ufficialmente confermate sono quelle di Xbox (orario da confermare), Ubisoft, Bethesda e Devolver Digital (orario da definire) a cui dovrebbero aggiungersi i consueti Nintendo Direct e Treehouse E3 2019 ed al probabile evento targato Square Enix, mentre non è ancora stato confermato il ritorno di E3 Coliseum, lo spazio di approfondimento scritto e condotto da Geoff Keighley (responsabile anche dei The Game Awards).



Non è escluso che altri publisher (come Capcom o Warner Bros) possano confermare ulteriori showcase nelle prossime settimane, si parla anche insistentemente di una possibile conferenza Google Stadia per permettere al pubblico di provare i giochi ed agli spettatori di conoscere dettagli su lineup e prezzi e data di uscita del servizio in streaming di Big G.

Conferenza Microsoft E3 2019

E' una delle conferenze più attese quella di Microsoft all'E3 2019, che potrebbe tenersi nella tarda serata di domenica 9 giugno, ora italiana. Alla fiera americana la casa di Redmond potrebbe presentare Xbox Scarlett ufficialmente, mostrando il design della console e qualche tech demo, ma senza parlare approfonditamente delle specifiche tecniche, dovrebbero essere invece rivelate più avanti.



Spazio anche ai giochi con il probabile reveal di Forza Motorsport 8 (che voci vorrebbero come gioco di lancio di Xbox Scarlett) e nuovi dettagli su Battletoads, Halo Infinite, Age of Empires IV e Gears 5. Probabile spazio anche a nuove acquisizioni (si rumoreggia dell'acquisto di Relic Entertainment) ed ai servizi come Xbox Game Pass e Project xCloud.

10 giugno ore 19:00 - PC Gaming Show

Confermato anche l'appuntamento con il PC Gaming Show 2019, in programma il 10 giugno alle 19:00, ora italiana. Cosa vedremo esattamente? Al momento la lineup non è stata diramata ma possiamo aspettarci ampio spazio dedicato ai giochi indipendenti, nuovi annunci hardware e software.

10 giugno ore 02:30 - Bethesda Showcase

Bethesda non tradisce le aspettative e fissa una conferenza nel suo consueto orario: le 02:30 del mattino del lunedì che precede l'apertura dell'E3. Il publisher del Maryland si presenterà alla fiera il motto "Be Together" che farebbe pensare a tante novità in arrivo. Tra i protagonisti sicuramente confermati troviamo DOOM Eternal, Fallout 76 e The Elder Scrolls Online, molti attendono però novità anche su franchise come Wolfenstein, Prey, The Evil Within e Dishonored.

Confermata invece l'assenza di The Elder Scrolls VI e Starfield, entrambi annunciati all'E3 2018 ma apparentemente non ancora pronti per una presentazione pubblica.

10 giugno ore 22:00 Conferenza Ubisoft

Il publisher francese ha già confermato la sua partecipazione alla fiera con una conferenza che andrà in onda nel consueto timeslot del lunedì sera alle 22:00 (ora italiana). Cosa possiamo aspettarci da Ubisoft all'E3? Probabilmente ne sapremo di più sui prossimi contenuti di The Division 2 e Rainbow Six Siege, inoltre non mancheranno dettagli su progetti in sviluppo come Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2.

Attesi anche nuovi annunci, con i rumor che puntano verso i reveal di Watch Dogs 3, Assassin's Creed Legion (in uscita nel 2020) e ovviamente Splinter Cell 7... che sia davvero arrivato il momento di rivedere Sam Fisher in azione?

Devolver Digital all'E3 2019

Devolver Digital ha confermato la sua presenza all'E3 2019 con una conferenza che, come ogni anno, potrebbe stupire grazie a toni ironici e surreali. Non mancheranno nuovi annunci di produzioni indipendenti (tra cui speriamo il tanto rumoreggiato The Messenger 2) e aggiornamenti su Serious Sam 4 PlanetBadass, The Talos Principle 2, Paradise Never, Gassy Mob e Eitr.

