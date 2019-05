E3 2019: l'enorme murale quest'anno è dedicato a Doom Eternal

Per chi partecipa ogni anno all'E3 a Los Angeles, ma anche per chi ne segue le notizie di volta in volta, avrà sicuramente notato l'enorme murale che di anno in anno viene svelato durante la manifestazione, dedicato ogni anno a un videogioco diverso.

L'anno scorso ad esempio fu dedicato a Fallout 76, e quello prima ancora a Star Wars Battlefront II. Quest'anno i lavori sono iniziati da poco ed è stato svelato che il protagonista dell'enorme murale sarà Doom Eternal, il sequel dell'apprezzatissimo sparatutto di id Software pubblicato da Bethesda, che al momento è privo di data d'uscita.

Sembra dunque che al gioco sarà dedicato grande spazio dal publisher durante l'E3, per cui chi attendeva notizie sul titolo ha un ulteriore motivo per tenere le orecchie ben dritte nei prossimi giorni. Che sia prevista un'uscita addirittura entro la fine del 2019? Lo scopriremo durante la manifestazione, presumibilmente.

Il murale è ancora nelle fasi iniziali, come potete vedere nel post di reddit in calce alla news, ma essendo già stato svelato il logo, non ci sono dubbi sull'autenticità del disegno, e visti gli artwork sempre potentissimi che in genere sono dedicati a un prodotto come Doom, siamo sicuri che in molti ne aspetteranno con impazienza il completamento

Doom Eternal uscirà anche su Google Stadia, e nonostante siano al momento poche le informazioni a riguardo, potete approfondire nella nostra anteprima di Doom Eternal.