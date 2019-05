E3 2019: Epic Games riceverà un premio speciale BAFTA grazie a Fortnite

Nel corso del prossimo E3 2019 il team responsabile della creazione di Fortnite Battaglia Reale riceverà un premio speciale BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).

Durante la fiera losangelina, per la precisione nella giornata del 12 giugno 2019, il CEO di Epic Games Tim Sweeney salirà sul palco per ritirare l'ambito premio. Le motivazioni dietro questa speciale premiazione risiedono nel fatto che la software house abbia dato un contributo enorme al mondo degli sviluppatori grazie alla creazione di svariate proprietà intellettuali di successo come Gears of War, Unreal Tournament e Fortnite.

In attesa di vedere in diretta la premiazione, vi ricordiamo che tra i precedenti vincitori di un Premio Speciale BAFTA in ambito videoludico troviamo il celebre doppiatore Nolan North (ha dato la voce a Nathan Drake in Uncharted, allo Spettro di Destiny 1 e 2 e a tanti altri), i co-fondatori di Riot Games Brandon Beck e Marc Merril e la game designer Amy Hennig.

A proposito, sapevate che Epic Games ha assunto Jason West, co-fondatore con Vince Zampella di Infinity Ward e Respawn Entertainment? Vi ricordiamo inoltre che il nuovo aggiornamento di Fortnite arriverà domani e introdurrà il Fucile d'Assalto Tattico.