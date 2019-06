E3 2019: Final Fantasy 7 Remake è stato il gioco più popolare su Twitter!

Nel corso dell'E3 2019, c'è stato modo di assistere alla presentazione di numerose produzioni ampiamente attese. L'attenzione del pubblico attivo su Twitter ha tuttavia decretato un unico vincitore in termini di popolarità!

Nel corso dello svolgimento dell'Electronic Entertainment Expo, infatti, Final Fantasy 7 Remake è risultato essere il gioco più popolare sul social network, contando dalla propria un numero di cinguettii superiore a quello di tutti gli altri "avversari" videoludici. Un risultato sicuramente interessante, che conferma quanto l'attesa del pubblico per maggiori informazioni sulla produzione, che punta a creare un Final Fatansy 7 per una nuova era, fosse decisamente alle stelle!

Secondo posto invece conquistato da Cyberpunk 2077. Nonostante l'apprezzatissima presenza dell'attore Keanu Reeves sul palco della conferenza Microsoft, la nuova produzione di CD Projekt Red si è rivelata essere il secondo gioco più twittato dell'intero evento losangelino. La medaglia di bronzo è invece stata conquistata da un titolo il cui annuncio ha colto l'intero pubblico decisamente di sorpresa: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, del quale Nintendo ha stato mostrato esclusivamente un breve, ma suggestivo, teaser trailer.

In chiusura, vi ricordiamo che per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Final Fantasy 7 Remake, a cura di Francesco Fossetti.