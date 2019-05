E3 2019: ecco i Funko Pop esclusivi di The Witcher, Overwatch e Borderlands

L'E3 2019 è sempre più vicino e, in occasione dell'attesissimo evento che avrà sede a Los Angeles, Funko ha annunciato che i visitatori della fiera avranno l'opportunità di acquistare degli esclusivi Pop presso gli stand targati Gamestop.

Com'è possibile vedere sul blog ufficiale dell'azienda produttrice di oggetti da collezione, il set include cinque diversi prodotti. Tra questi troviamo la Excavator Power Armor, una delle fortissime tute che possono essere indossate in Fallout 76, e una particolare versione di Ciri di The Witcher 3 che si illumina al buio. A queste si aggiunge la confezione da due dedicata ad Overwatch, contenente Genji con la skin Oni e Hanzo con la skin Kabuto. Tra le statuine c'è anche Maya, la Sirena di Borderlands che, come ha suggerito lo stesso Randy Pitchford all'evento di presentazione di Borderlands 3, si è trasformata in una sorta di jedi. L'ultimo Pop è invece dedicato a Kait Diaz, una delle protagoniste di Gears of War 4 e del prossimo capitolo, in un'edizione blu scintillante.

Vi ricordiamo che, a differenza degli scorsi anni, Sony non sarà presente all'E3 2019. La presenza di Microsoft alla fiera è invece confermata insieme a Nintendo. Sulle nostre pagine potete trovare il calendario completo delle conferenze E3 2019.