E3 2019: Jack Black e una demo di Psychonauts 2 ospiti dell'E3 Coliseum

Dopo aver confermato la presenza del co-creatore di Rick & Morty e di Trover Saves Universe all'E3 Coliseum, l'account Twitter ufficiale dell'E3 2019 conferma un ulteriore appuntamento.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, il nuovo cinguettio annuncia la presenza di un altro ospiti d'eccezione: Jack Black. In compagnia di quest'ultimo si discuterà di Psychonauts 2, progetto videoludico in corso di sviluppo per mezzo di una collaborazione tra Double Fine Productions e Starbreeze Studios. Al centro dell'appuntamento dell'E3 Coliseum dovrebbero figurare un panel special ed una demo di Psychonauts 2.



Il gioco in questione è stato recentemente tra i protagonisti della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2018. Dal palco della manifestazione è infatti stato mostrato al pubblico un nuovo Trailer di Psychonauts 2, tramite il quale il pubblico ha potuto dare un nuovo sguardo all'estetica e al contesto narrativo che coinvolgerà il personaggio protagonista Razputin Aquato. Originariamente atteso sul mercato nel corso del 2018, Psychonauts 2 è stato posticipato ad un periodo successivo. Attualmente, il gioco è privo di una data di esordio specifica, ma il suo debutto resta atteso su console e PC nel corso del 2019. Psychonauts 2 va dunque ufficialmente ad aggiungersi ad altri giochi già confermati tra i protagonisti dello show legato all'E3 2019.