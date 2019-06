I migliori videogiochi dell'E3 2019: da Final Fantasy 7 a Cyberpunk 2077

L'E3 2019 non era partito sotto i migliori auspici, dopo la decisione di Sony di non prendere parte alla celebre manifestazione losangelina, ma guai a dare per morto quello che è senza dubbio l'evento videoludico dell'anno, che ci ha saputo riservare in ogni caso diverse sorprese.

A contendersi il posto da protagonista c'era ovviamente Microsoft, che aveva Project Scarlett come asso nella manica, Square Enix che poteva contare su due bombe assolute come Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers, EA che aveva un certo Star Wars Jedi Fallen Order da svelare, e ovviamente Nintendo, che partiva con i già noti Animal Crossing e Luigi's Mansion 3 ed ha finito per sganciare la bomba che ha sconvolto l'E3.

Ma andiamo insieme a ricapitolare dunque quelli che sono stati i migliori giochi mostrati durante questi giorni di bollenti conferenze e la fiera vera e propria aperta al pubblico e conclusa nella giornata di ieri.

Cyberpunk 2077

Partiamo ovviamente con Cyberpunk 2077, il nuovo attesissimo titolo di CD Projekt RED che si è mostrato in diversi video di gameplay sbalorditivi e che è stato presentato da un ospite d'eccezione come Keanu Reeves, che sarà anche presente nel gioco.

Final Fantasy VII Remake

Altro titolo sul quale i fan non vedono l'ora di mettere le mani, dopo uno sviluppo travagliato il remake di Final Fantasy VII si è mostrato in piena forma, ed il fatto che il primo capitolo del gioco che conterrà solo Midgard, occupa ben due blu-ray fa capire quelle che saranno le dimensioni di un titolo che si prefigura enorme.

Marvel's Avengers

Il gioco di Square Enix dedicato ai supereroi Marvel non ha deluso le aspettative, ed è infatti uno dei trailer più visti di questo E3 2019, segno che quello supereroistico è un trend tutt'altro che in declino.

Halo Infinite

Vero e proprio asso nella manica di Microsoft, l'annuncio che Halo Infinite sarà disponibile al lancio di Project Scarlett, la nuova Xbox, ha sicuramente acceso le speranze di tutti i fan della saga.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Diciamoci la verità, quando il protagonista del gioco ha fatto sì che lo stormtrooper si uccidesse da solo con un suo stesso proiettile, è stato uno dei momenti più belli del nuovo gioco di EA a tema Star Wars.

Dragon Ball Z: Kakarot

L'Action RPG di Bandai Namco dedicato al mondo di Dragon Ball sembrava un po' sparito dai radar dopo l'annuncio fatto ad inizio anno, ed invece è stato tra i protagonisti dell'E3, con un trailer che ha riacceso gli entusiasmi dei fan.

Watch Dogs Legion

"Prendo la vecchia!". Quante fantozziane citazioni avrete letto in giro per la rete in questi giorni, riferite al titolo di Ubisoft? Il fatto di poter controllare qualunque NPC è obiettivamente una figata, e il trailer di Watch Dogs Legion mostrato all'E3 sembrava particolarmente convincente.

Elden Ring

Hidetaka Miyazaki + George R. R. Martin: cosa può andare storto? Il nuovo gioco di FromSoftware in collaborazione con lo scrittore della saga di Game of Thrones è tra i più attesi di... beh, praticamente sempre.

Doom Eternal

Dopo il primo, splendido capitolo, Bethesda sta per tornare con Doom Eternal, che uscirà praticamente su qualunque piattaforma, ed è stato anche il protagonista del tradizionale murale gigante dell'E3. Aspettative altissime.

Animal Crossing: New Horizons

Il ritorno di Animal Crossing è sempre una buona notizia, e le novità introdotte da quest'ultimo, come la possibilità di giocare per la prima volta in multiplayer, fanno passare sopra al ritardo con cui arriverà il gioco.

Luigi's Mansion 3

Il Poltergust di Luigi ha tante nuove funzioni, sarà possibile giocare in co-op usando Gooigi ed il gioco, per quanto si è visto all'E3, sembra divertentissimo. Cosa chiedere di più da Luigi's Mansion 3?

Baldur's Gate 3

Menzione d'onore anche per Baldur's Gate 3, mostrato durante l'evento di Google Stadia, che ha mandato in delirio gli appassionati della saga che lo hanno bollato come annuncio più importante della fiera quando quest'ultima ancora doveva cominciare.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Il titolo è ovviamente provvisorio, ma il teaser del sequel di Zelda mostrato durante il Nintendo Direct è stato senza dubbio l'annuncio che ha lasciato di stucco tutti gli spettatori. Riuscirà la Grande N a rifinire un gioco degno del capolavoro che lo ha preceduto? L'intero mondo videoludico spera di sì. Senza pressione, Nintendo.

Voi che ne pensate? Quali sono stati i giochi che maggiormente vi hanno colpito durante l'edizione annuale della manifestazione losangelina? Credete che l'E3 sia riuscito a mantenere la sua importanza nonostante l'assenza di un colosso come Sony? La parola a voi: scatenatevi nei commenti!