E3 2019: Netflix anticipa di avere novità in serbo per l'evento videoludico!

Tra gli attori che hanno scelto di fornire alcuni primi indizi su ciò che i videogiocatori potranno aspettarsi dall'E3 2019 troviamo... Netflix ! Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del celebre servizio streaming ha infatti dato il via ad un simpatico scambio di battute con l'account ufficiale dell' E3 . Il tutto ha avuto inizio con la richiesta di Netflix di poter avere un "invito" per la manifestazione. L'account E3 ha retto il gioco, chiedendo se vi fossero per caso argomenti specifici di cui Netflix avesse intenzione di parlare. Promettendo di avere in serbo alcune "gaming news", quest'ultimo ha suggerito come titolo di un possibile panel "Dare vita ai tuoi show preferiti: trasformare Netflix Originals in videogame?" . Alla richiesta di maggiori indizi, l'account Twitter di Netflix ha pubblicato un ultimo cinguettio, all'interno del quale ha affermato: "Sicuramente c'è l'imminente gioco di Stranger Thing, ma uhmmmm... .c'è decisamente di più in arrivo !" Nel corso dei The Game Award 2018, era stato annunciato Stranger Things 3 The Game , di cui è stata recentemente ufficializzata la data di uscita su Nintendo Switch . Quale altra serie Netflix vi piacerebbe vedere trasposta in videogioco?

Sure! Just to hang or....do you guys have something you want to talk about? — E3 (@E3) 13 maggio 2019

I think we can squeeze you in. What’s the panel called? — E3 (@E3) 13 maggio 2019

🤯😧 Sounds great! Can we get a hint about the games?? — E3 (@E3) 13 maggio 2019