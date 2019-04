E3 2019: tutti i publisher presenti alla fiera di Los Angeles

Dopo avervi rivelato date e orari conferenze E3 2019 vediamo insieme la lista dei publisher confermati per la fiera americana fino a questo momento. Di seguito trovate l'elenco completo che include centinaia di aziende come Nintendo, 2K Games, Bandai Namco, Ubisoft e tante altre.

Publisher presenti a E3 2019

2K

505 Games

5-hour ENERGY

Activision Publishing

AimControllers

AKRacing

Alienware

Arcade 1 Up

ArenaNet

Astro Gaming

Bandai Namco Entertainment America

Bethesda

BigBen

Black Shark Technology

Brasil Game Show

Capcom USA

CI Games

Click Entertainment LTD

Core Gaming by Mobile Edge

Cyberpunk 2077

Daedalic Entertainment

Deep Silver

DIGIFAST

Double Fine Productions

Epic Games Inc

EWIN Racing

EXOR Studios

FluidStance

Friend Times

Frontier Developments

Funcom

G Fuel

Game Informer

Gamekit

GAMELOFT

GameStop

Gaming Outfitters

Gentle Giant Studios

Giant Games

Good Shepherd Entertainment

GT Throne

Guangdong Entertainment & Game Industry Association

Guillemot Corporation

HAYMAKER

Hori

Hyperkin

IGN

Improbable

Intellivision Entertainment

Kalypso Media Group

Karnox

Konami Digital Entertainment

KontrolFreek

LF Gaming

Logitech

Mayflash Limited

Mecca Electronics/Alliance Entertainment

Meta Threads

Microsoft Corporation

Modus Games

MomoCon Gaming Convention

MyArcade/bionic

Natsume

nDreams

Next Level Racing

Nintendo of America

NVIDIA Corporation

Paradox Interactive

Pathea Games

Performance Designed Products

PowerA

Private Division

ProxiMat.net

Psyonix

Rainbow Horse

RDS Industries

Rebellion

Red Hydrogen

Satisfye Gaming

SCRY INFO

Seasun

SEGA

Sensorium Corporation

Shenzhen GULI TECH Co

Shenzhen Sales Digital Technology Co

Sold Out

Square Enix

TECHLAND

Technisport

TEGWAY

Tencent America

Tessen Enterprise

THQ Nordic

Todak

Tripwire Interactive

Turtle Beach

Twitch

U&I Entertainment

Ubisoft Entertainment SA

UCC Distributing Inc

UnnamedVR by Paracosma

Virtuos Holdings

Volante Design Inc

VoltEdge LLC

VPX SPORTS

Warner Bros. Interactive Entertainment

X Rocker Gaming Chairs & Accessories

XSEED Games

Xsolla

YouTube Gaming

L'elenco fornito dal sito dell'E3 è aggiornato al 29 marzo 2019 e potrebbe dunque espandersi ulteriormente nelle prossime settimane. Oltre ai grandi publisher troviamo anche sviluppatori ed editori indipendenti (pensiamo a Psyonix, Devolver Digital o XSEED Games), media e testate come YouTube, Twitch, IGN USA e GameInformer e produttori di accessori, da Hori a PDP, passando per PowerA.

Confermata la presenza di Cyberpunk 2077 all'E3 2019, apparentemente con uno stand dedicato (il gioco rientra nella lista degli espositori come voce separata da CD Projekt RED) inoltre non mancheranno team eSport che presenzieranno agli eventi organizzati dai publisher. Dal lungo elenco viene inoltre nuovamente confermata l'assenza di Sony, la compagnia non terrà alcuna conferenza e non sarà presente in alcuna forma alla fiera di Los Angeles.

E3 2019 si terrà dall'11 al 14 giugno a Los Angeles, Everyeye.it sarà ovviamente in prima linea con una squadra di inviati (Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Marco Mottura) e un team in Italia per la produzione di news 24 ore su 24 per tutti i giorni della fiera.