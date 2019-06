E3 2019: Q&A il 9 giugno alle 17:00 in attesa di Microsoft e Bethesda

All'E3 2019 di Los Angeles si comincia a fare sul serio. Questa sera, alle 22:00 per la precisione, Phil Spencer e il team Xbox saliranno sul palco della fiera losangelina per il loro consueto media briefing. Alle 02:30 di questa notte, invece, toccherà a Bethesda.

Le nostre aspettative sulla conferenza E3 2019 di Microsoft sono alle stelle. La casa di Redmond potrebbe svelare la sua nuova console, fino ad oggi identificata con il nome in codice Scarlett, e presentare al pubblico il servizio streaming Project XCloud. Scontata, inoltre, la presenza di innumerevoli annunci e giochi, sia first che third party. Ci aspettiamo sorprese anche dalla conferenza E3 2019 di Bethesda: riuscirà a non farci sentire la mancanza di The Elder Scrolls 6 e Starfield?

C'è tanto di cui chiacchierare, pertanto vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye alle ore 17:00 di oggi 9 giugno per il quarto Q&A in diretta da Los Angeles! Se avete delle domande da porre ai nostri inviati, potete utilizzare la sezione commenti in basso. Le più interessanti verranno lette durante la diretta! In alternativa, potete anche intervenire in chat. A tal proposito, siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale e a cliccare sul simbolo a forma di campanella per ricevere le notifiche prima delle trasmissioni.

I Q&A in diretta dall'E3 2019 di Los Angeles sono programmati tutti i giorni a partire dalle ore 17:00.