E3 2019: Q&A in diretta da Los Angeles tutti giorni alle 17:00 dal 6 al 13 giugno

La redazione di Everyeye sta fremendo dalla voglia di partire alla volta di Los Angeles per seguire l'evento videoludico più atteso in assoluto, l'E3 2019! La fiera aprirà i battenti martedì 11 giugno, ma nei giorni immediatamente precedenti si svolgeranno l'EA Play e le conferenze dei principali publisher.

Per questo motivo, i nostri inviati arriveranno in loco in anticipo, pronti ad offrirvi, come sempre, la copertura più estesa e dettagliata possibile. Tutti i giorni, da giovedì 6 giugno a giovedì 13 giugno, a partire dalle ore 17:00 i redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye per delle sessioni Q&A speciali, durante le quali risponderanno a tutti i vostri quesiti sui giochi annunciati, sulle conferenze e su tutte le novità che emergeranno in quel di Los Angeles!

L'intero staff di Everyeye è pronto a fornirvi un servizio completo e puntuale: durante l'E3 2019 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram ed i profili Facebook e Instagram con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Siete inoltre invitati a seguire i profili social dei membri della redazione che prenderanno parte alla trasferta: Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Marco Mottura.