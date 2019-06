E3 2019: primo Q&A in diretta da Los Angeles giovedì 6 giugno alle 17:00

Gli inviati della redazione di Everyeye sono appena atterrati a Los Angeles, e hanno già cominciato a prepararsi ai tantissimi impegni previsti nei prossimi giorni. C'è tanto da vedere e da provare all'E3 2019, un'edizione che si preannuncia scoppiettante come sempre!

Anche se è arrivata da poco, la redazione è già pronta a rispondere a tutti i vostri quesiti e a soddisfare ogni vostra curiosità in merito alla nuova edizione della fiera videoludica. L'appuntamento con la prima sessione Q&A dall'E3 2019 è fissato per le ore 17:00 di giovedì 6 giugno, come sempre sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Se avete delle domande da porre, potete anticiparvi scrivendole nella sezione commenti in basso. Le più interessanti verranno lette durante la diretta!

Questo è solo il primo dei Q&A che si svolgeranno tutti i giorni alle 17:00 durante la permanenza della redazione in quel di Los Angeles. Per tutta la durata dell'E3 2019 (e oltre!) aggiorneremo regolarmente il canale Telegram ed i profili Facebook e Instagram con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere la fiera a tutto tondo. Se ancora non vi basta, potete seguire i profili social dei redattori che hanno preso parte alla spedizione: Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Marco Mottura.