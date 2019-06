E3 2019: Q&A in diretta da Los Angeles mercoledì 12 giugno alle 17:00!

Il valzer delle conferenze è terminato. Nei giorni scorsi ne abbiamo viste di tutti i colori grazie ai numerosi annunci effettuati da Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Nintendo, Square Enix e tanti altri... ma non è affatto finita qui! La fiera ha aperto i battenti e i nostri instancabili inviati hanno finalmente potuto testare i primi giochi!

La redazione, quindi, è pronta a discutere con voi dei titoli testati sul booth e a rispondere a tutte le vostre domande al riguardo. L'appuntamento con la settima sessione Q&A dall'E3 2019 è fissato, come ormai ben sapete, alle ore 17:00 di oggi 12 giugno sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi. Se avete già dei quesiti da porre, potete anticiparvi utilizzando la sezione commenti in fondo a questa notizia. I più interessanti verranno letti durante la diretta!

I Q&A in diretta dall'E3 2019 di Los Angeles sono programmati tutti i giorni a partire dalle ore 17:00.