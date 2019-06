E3 2019: Q&A dalla fiera losangelina giovedì 13 giugno alle 17:00!

L'E3 2019 si avvia verso la chiusura. Quest'oggi i nostri inviati a Los Angeles parteciperanno all'ultima giornata della fiera, durante la quale avranno modo di provare tanti altri giochi!

Prima, però, non potranno mancare al loro consueto appuntamento giornaliero con il Q&A! Prima di dirigersi in fiera, infatti, i nostri si riuniranno sul canale Twitch di Everyeye per una nuova sessione di domande e risposte. L'appuntamento con l'ottavo Q&A in diretta da Los Angeles è fissato per le ore 17:00 di oggi 13 giugno. Siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri membri della community in chat. Se avete già delle domande da porre sui giochi visti alle conferenze o testati nei giorni scorsi, non esitate ad utilizzare la sezione dei commenti in basso. Le più interessanti riceveranno una risposta in diretta!

Domani 14 giugno i nostri inviati lasceranno Los Angeles, ma non temete, avranno tempo per un altro Q&A, che andrà in onda come sempre alle ore 17:00. Nel frattempo continuate a seguirci sul canale Telegram e sui profili Facebook e Instagram, costantemente aggiornati con foto, video esclusivi, impressioni sui giochi testati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, che vi permettono di vivere l'evento videoludico più grande in assoluto a 360°.