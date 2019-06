E3 2019: terzo Q&A sabato 8 giugno alle 17:00, aspettando la conferenza Electronic Arts

Manca ancora un giorno all'inizio del valzer delle conferenze E3 2019 dei principali publisher, ma per fortuna ci penserà Electronic Arts a tenere alta la nostra attenzione: oggi 8 giugno apre ufficialmente i battenti l'EA Play 2019!

Non è prevista una conferenza tradizionale, ma ciò non significa che mancheranno i contenuti. La compagnia americana durante i due giorni dell'EA Play trasmetterà tanti video gameplay, interviste e approfondimenti su FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield 5, Apex Legends e gli altri titoli della sua line-up. Come sempre, quindi, c'è tanto di cui chiacchierare, pertanto i nostri inviati vi aspetteranno a partire dalle 17:00 di oggi 8 giugno per il terzo Q&A in diretta da Los Angeles! L'appuntamento è fissato come sempre sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi (attivate anche le notifiche per non perdervi nessun contenuto!). Se avete delle domande da porre ai nostri redattori, potete utilizzare la sezione commenti in basso. Le più interessanti verranno lette durante la diretta! In alternativa, potete anche intervenire in chat.

Vi ricordiamo che le sessioni di domande e risposte si svolgeranno per tutta la durata dell'E3, ogni giorno a partire dalle ore 17:00. Inoltre, aggiorneremo regolarmente il canale Telegram ed i profili Facebook e Instagram con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi testati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'evento videoludico più atteso dell'anno a tutto tondo. Se ancora non vi basta, potete seguire i profili social dei redattori che hanno preso parte alla spedizione: Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Marco Mottura. Con i media briefing ormai alle porte, vi consigliamo inoltre di prepararvi a dovere e consultare orari e date di tutte le conferenze E3 2019.