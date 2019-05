E3 2019 e rumor: quali sono i giochi più attesi? Discutiamone insieme in video!

L'inizio dell'E3 2019 è ormai sempre più vicino e gli appassionati non possono fare a meno di chiedersi quali saranno i titoli, nuovi o già confermati, a guadagnarsi un ruolo da protagonista in occasione della fiera losangelina.

Come da tradizione, il periodo che precede l'evento di giugno si è dimostrato portatore di un significativo numero di rumor e voci di corridoio, che hanno scaldato i cuori ed elevato le aspettative della community videoludica. Ma quali sono i giochi più attesi in occasione dell'appuntamento? Everyeye ha cercato di fare il punto della situazione, raccogliendo le indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane e realizzando un video ad esse interamente dedicato, col quale cercare di capire quali potrebbero essere le novità più attese. Per immergervi immediatamente nella visione potete dirigervi direttamente al filmato disponibile in apertura a questa news!



L'edizione di quest'anno dell'Electronic Entertainment Expo 2019 vedrà un'assenza importante: già da tempo, Sony, cogliendo il mondo videoludico decisamente di sorpresa, ha infatti confermato che non terrà la propria tradizionale conferenza E3. Numerosi tuttavia gli appuntamenti presenti nel calendario dell'E3 2019, tra i quali possiamo ad esempio citare la conferenza E3 2019 di Microsoft o la conferenza E3 2019 di Bethesda. Qual è l'appuntamento che attendete di più?