E3 2019: secondo un leak, il Nintendo Direct durerà 45 minuti

Manca pochissimo all'E3 2019 e tutte le varie software house e i publisher che partecipano all'edizione annuale della fiera losangelina stanno preparando gli ultimi dettagli delle loro conferenze, o in alcuni casi, delle loro dirette streaming.

Come preannunciato, anche Nintendo terrà uno dei suoi ormai celebri Nintendo Direct in occasione dell'E3 2019, e sembra che un insider, l'utente di Twitter noto come The Peaky Bird, ne abbia svelato la presunta durata.

Stando a quanto riportato, il Direct durerà 45 minuti, in cui con tutti gli annunci ed il materiale che sembra avere intenzione di mostrare, Nintendo ci terrà letteralmente incollati agli schermi dei nostri PC.

Data l'assenza di Sony infatti, la Grande N ha tutta l'intenzione di prendersi il ruolo di protagonista indiscussa della manifestazione, nonostante l'agguerrita concorrenza di Microsoft che potrà contare sull'eventuale reveal di Xbox Scarlett e di Square Enix, che ha due bombe come Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers dalla sua.

Il livestream di Nintendo però è tra i più attesi, per via dei tanti titoli su cui finalmente sapremo qualcosa di più, da Animal Crossing a Luigi's Mansion 3, passando per i Pokémon e chi più ne ha più ne metta. Ne abbiamo parlato nel nostro speciale di anteprima proprio sulla conferenza Nintendo all'E3 2019.

Non perdetevi dunque l'evento in nostra compagnia: per saperne di più, sul nostro sito trovate anche date e orari di tutte le conferenze E3. Avete segnato tutto sul calendario?