E3 2019: segui la redazione da Los Angeles su Facebook, Instagram, Twitch e Telegram

La redazione si prepara a partire per l'E3 2019: dal 6 al 13 giugno la squadra di Everyeye.it sarà a Los Angeles per seguire la fiera di videogiochi più grande e importante del mondo. Di seguito, tutti i riferimenti per seguire quotidianamente il team Everyeye durante l'Electronic Entertainment Expo.

Seguiteci su Facebook, Telegram e Instagram per foto, video e dirette dalla fiera, inoltre non mancheranno finestre dedicate ai momenti di relax in giro per Los Angeles e Santa Monica, con uno sguardo attento alle camicie del Fossa e all'immancabile street food...

Facebook, Instagram e Twitter

Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli sono particolarmente attivi su Facebok e Instagram, mentre potete trovare Marco Mottura su Twitter:

Vi invitiamo inoltre a seguire la pagina Facebook Everyeye.it

Instagram

Everyeye.it è anche su Instagram!



Twitch

Ogni giorno tantissime dirette in onda solo su Twitch! Sul nostro canale commenteremo tutte le conferenze E3 2019 (Bethesda, Xbox, Nintendo Direct, Ubisoft, PC Gaming Show, AMD, Square-Enix) e dal 6 al 13 giugno terremo ogni giorno alle 17:00 una sessione di Domande e Risposte in diretta da Los Angeles, con tutte le novità viste in fiera e le aspettative della giornata!

Telegram

Iscrivetevi al nostro canale Telegram per gli aggiornamenti sulle notizie e gli articoli pubblicati sulle pagine di Everyeye.it! Il canale Everyeye Twitch è invece esclusivamente dedicato alle live e alle notifiche delle dirette in onda su Twitch, per non perdere neanche una trasmissione!

YouTube

Sul canale YouTube di Everyeye.it troverete durante la fiera video gameplay, anteprime, speciali di approfondimento ed i commenti live alle conferenze. Sul secondo canale Everyeye on Demand invece troveranno spazio le repliche delle dirette in onda su Twitch.