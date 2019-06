E3 2019: seguite il panel di Netflix assieme a noi su Twitch il 12 giugno!

Microsoft, Electronic Arts, Nintendo e molti altri... i principali produttori videoludici sono già scesi in campo, mostrando tutte le novità che hanno in serbo per i videogiocatori da qui ai prossimi anni. Tuttavia, c'è ancora qualcuno intenzionato a dire la sua all'E3 2019.

Stiamo parlando di Netflix, che terrà un panel domani 12 giugno a partire dalle ore 21:00 nell'ambito dell'E3 Coliseum per parlare di videogiochi. Cos'ha di così importante da dirci il gigante dello streaming video durante una manifestazione videoludica? Tra gli argomenti di conversazione figurerà sicuramente Stranger Things 3 - The Game, titolo basato sulla celebre serie televisiva in arrivo il prossimo 4 luglio su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e mobile. E poi? Che stia per annunciare altri adattamenti videoludici delle sue serie di punta? Oppure il contrario, serie TV basate su videogiochi?

