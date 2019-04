E3 2019: Square Enix annuncia la data e l'orario della conferenza

Il canale Twitter ufficiale di Square Enix conferma la presenza del colosso videoludico giapponese alla kermesse losangelina dell'E3 2019 e annuncia la data e l'orario di inizio della conferenza dedicata, ovviamente, ai progetti che l'azienda prevede di lanciare sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

L'eloquente immagine promozionale diffusa da Square Enix ne fissa alle ore 6 PM PT del 10 giugno l'inizio dello show che, come di consueto, sarà trasmesso in streaming: qui da noi, la conferenza potrà essere ammirata in un orario non particolarmente simpatico, ossia a partire dalle ore 03:00 italiane dell'11 giugno 2019.

Lo scorso anno, la vetrina mediatica internazionale offerta dall'E3 2018 ha permesso ai vertici di Square Enix di alimentare le speranze dei propri fans con l'annuncio, sia tramite teaser trailer che con la presentazione delle prime scene di gioco, del nuovo gioco di Platinum Games Babylon's Fall e di titoli che hanno poi visto la luce nei mesi successivi.

In questa lista troviamo infatti The Quiet Man e Just Cause 4, ma anche Shadow of the Tomb Raider e il Kingdom Hearts 3, il kolossal di Tetsuya Nomura recentemente aggiornato con la richiestissima modalità Critica.

Cosa ci attende per la notte dell'11 giugno, quindi? Nell'attesa di scoprirlo insieme a voi attraverso un'ampia copertura di notizie, approfondimenti e speciali, vi riproponiamo il video riassunto della conferenza Square Enix dello scorso E3. Su queste pagine trovate invece la lista completa di tutti gli orari e le date delle conferenze E3 2019 di Los Angeles.