E3 2019: Suda51 sarà presente, arriva l'ufficialità

Che Suda51, apprezzatissimo game designer giapponese, avesse qualcosa in pentola, era cosa chiara ormai più o meno a tutti. Da un po' di tempo infatti, Goichi Suda, vero nome dell'artista, aveva lasciato intendere di essere pronto a rivelare qualcosa sul suo prossimo progetto.

Quando mancano ormai due settimane alla manifestazione più importante in ambito videoludico, parliamo naturalmente dell'E3 2019, l'autore ha finalmente confermato ufficialmente la sua presenza a Los Angeles.

Non è ancora stata specificata la data esatta in cui Suda51 sarà protagonista dell'evento, ma i fan possono già cominciare ad incrociare le dita in attesa di un potenziale nuovo annuncio. Già tempo fa infatti, l'artista aveva fatto intendere che forse ci sarebbero state novità su No More Heroes, uno dei suoi titoli più apprezzati.

E proprio all'inizio di questo mese, in occasione della sua partecipazione al MomoCon, erano arrivati altri rumor sulla presenza di Suda51 all'E3 2019, con tanto di annuncio importante da effettuare nei giorni della fiera.

Ora abbiamo l'ufficialità, e non ci resta che attendere. Voi che ne pensate? Cosa pensate, e cosa sperate che il leggendario artista annunci durante la manifestazione?

Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di Travis Strikes Again: No More Heroes, quello che ad oggi è l'ultimo videogame sviluppato da Suda51.