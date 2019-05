E3 2019: svelata la mappa dello showfloor, Activision non avrà uno stand

Il sito ufficiale dell'E3 ha pubblicato la mappa dello showfloor del Convention Center di Los Angeles, svelando l'esatta posizione di tutti gli stand della fiera. A sorpresa, scopriamo che Activision non avrà un booth dedicato, a differenza di quanto accaduto negli scorsi anni.

La South Hall ospiterà publisher come Capcom, Square Enix, Ubisoft, Bethesda, Warner Bros Interactive Entertainment, Epic Games, 2K Games, Bandai Namco Entertainment, Microsoft, THQ Nordic, Facebook Gaming e altri espositori minori mentre nella West Hall troveremo gli stand di Nintendo, un secondo stand Microsoft e poi i booth di Xseed Games, SEGA, BigBen Interactive, Lenovo, Oculus e la E3 eSports Zone.

Come notato da Charlie Intel, Activision non sarà presente all'E3 con un proprio stand, al momento il publisher ha confermato la presenza alla fiera solamente come parte dell'evento E3 Coliseum con il nuovo Call of Duty, non è escluso a questo punto che il gioco non sia giocabile a Los Angeles, se non dalla stampa a porte chiuse.

Ricordiamo che dal 6 a 13 giugno ogni giorno alle 17:00 (ora italiana) la redazione di Everyeye.it trasmetterà un Q&A E3 in diretta da Los Angeles per aggiornarvi in tempo reale su tutte le novità della fiera californiana.