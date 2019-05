E3 2019: THQ Nordic ha in serbo nuovi annunci per due 'amati franchise'

L'E3 2019 si avvicina ormai inesorabile, portando con sè il tradizionale connubio tra speranze e aspettative. A soffiare sul già forte vento dell'entusiasmo arriva ora anche THQ Nordic.

La software house sembra infatti intenzionata a sfruttare l'appuntamento losangelino per presentare due nuovi giochi ancora non annunciati. A rivelarne i piani è la lista degli spazi presenti sul floor dell'evento e riservati proprio a THQ Nordic, due dei quali riportano rispettivamente le diciture "Unannounced Game #1" e "Unannonced Game #2". Di cosa si tratterà?

La descrizione relativa al primo spazio riporta: "Non posso rivelare quale sia il titolo di questo remake, ma si tratta del lungo atteso ritorno di un amato gioco/franchise galattico". La postazione dovrebbe includere una hands-off demo. Per quanto riguarda invece il secondo gioco misterioso, gli indizi sono meno specifici. Nuovamente, come prevedibile, non viene citato alcun titolo, ma si fa invece riferimento ad "una nuova visione di un amato gioco/franchise". Anche in questo caso, dovrebbe essere disponibile una hands-off demo. Siete curiosi di saperne di più?



Attualmente, THQ Nordic ha festeggiato la pubblicazione di Fade to Silence. Tra i progetti in corso di sviluppo possiamo invece citare Biomutant, del quale è stata recentemente avvistata una versione Nintendo Switch all'interno dei listini di EB Games Canada.