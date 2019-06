E3 2019 su Twitch: avvistati uno 'speciale annuncio' di Konami e un intervento di Suda51

Il clima da E3 2019 è sempre più incandescente ed ogni minimo avvistamento è sufficiente a scatenare la curiosità e ad innalzare le aspettative della community videoludica.

Le più recenti segnalazioni riguardano alcuni dettagli relativi al coverage dell'E3 2019 da parte di Twitch, la cui agenda sembra essersi aggiornata. Come riportato da Gematsu tramite il Tweet che trovate direttamente in calce a questa news, nel palinsesto hanno infatti fatto capolino due curiosi appuntamenti.

Il primo di questi riguarda Konami: uno slot sembra infatti essere riservato ad uno "speciale annuncio" da parte della software house. Nessun indizio in merito è fornito e gli unici dettagli condivisi riguardano data ed orario dell'appuntamento, che risulta atteso per il prossimo martedì 11 giugno alle ore 5:30 PM PDT. Il secondo coinvolge invece Suda51, sviluppatore noto per, tra gli altri, il proprio lavoro sulla saga di No More Heroes, che ha recentemente visto la pubblicazione di uno spin-off, di cui vi abbiamo parlato all'interno della nostra recensione di Travis Strikes Again No More Heroes. In questo caso, il programma riporta semplicemente di una "apparizione di Suda51", senza ulteriori dettagli: l'appuntamento è fissato per mercoledì 12 giugno alle ore 10:15 AM PDT. L'autore ha recentemente stuzzicato la curiosità dei fan, che sperano in un possibile annuncio di No More Heroes 3.